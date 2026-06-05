Brasile-Egitto | formazioni di amichevoli internazionali statistiche e anteprime canale TV streaming online in diretta e pronostici per la partita di riscaldamento della Coppa del Mondo FIFA 2026

Il centrocampista brasiliano Fabinho ha annunciato di aver lasciato la convocazione per la partita amichevole contro l’Egitto. La gara si terrà nelle prossime ore, con diretta su canale TV e streaming online. Si tratta di un match di preparazione in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026. Le formazioni ufficiali sono state rese note, e sono stati forniti anche i pronostici e le statistiche aggiornate.

2026-06-05 14:42:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il centrocampista brasiliano Fabinho ha lanciato una dura sfida da parte di Casemiro a Endrick riducendo l’allenamento al livello di “alta intensità” che è “previsto” durante la preparazione dei cinque volte vincitori della Coppa del Mondo FIFA 2026. È emerso un filmato dell’ex centrocampista del Manchester United Casemiro che abbatte il 19enne attaccante del Real Madrid mentre la Selecao si prepara alla prima partita del torneo contro Haiti il??20 giugno (01:30 BST). “È normale, visto l’impegno e la qualità dei giocatori”, ha detto Fabinho, che gioca per la squadra saudita dell’Al-Ittihad e ha vinto tutti i principali trofei in Inghilterra, la Champions League e la Coppa del Mondo per club durante la sua permanenza al Liverpool tra il 2018 e il 2023. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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