BNL Italy Major | Record e Magia Azzurra a Roma

Da ezrome.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Centrale del Foro Italico a Roma ha ospitato il BNL Italy Major Premier Padel, un torneo di grande rilievo nel circuito internazionale di padel. La competizione ha visto record di partecipazione e numerosi incontri di alto livello. La manifestazione si è conclusa con risultati significativi per gli atleti coinvolti. La struttura ha accolto pubblico e giocatori in un evento che ha attirato attenzione internazionale.

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Il Centrale del Foro Italico di Roma è stato il palcoscenico di giornate indimenticabili per tutti gli appassionati di padel, confermando il BNL Italy Major Premier Padel come uno degli appuntamenti più prestigiosi e spettacolari del circuito internazionale. Tra record storici infranti, sfide all’ultimo respiro e l’esaltante cavalcata di un’atleta azzurra, l’edizione di quest’anno ha regalato emozioni che resteranno impresse nella memoria collettiva di questo sport. Il pubblico capitolino ha potuto assistere a un livello di gioco agonistico eccezionale, culminato in una serie di semifinali che hanno ridefinito i limiti della resistenza fisica, tattica e mentale dei campioni scesi in campo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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