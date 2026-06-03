Abbate e Montiel hanno vinto il loro primo match in un Major, avanzando al secondo turno del BNL Italy Major a Roma. La coppia ha superato gli avversari in due set, con un punteggio di 6-4, 7-5. La partita si è svolta su un campo in cemento, con numerosi spettatori presenti. I due giocatori hanno mostrato un buon livello di gioco, riuscendo a chiudere l'incontro in poco più di un’ora.

Cosa: Prima, epica vittoria in un Major per la coppia composta da Flavio Abbate e Alvaro Montiel Caruso, che conquistano l’accesso al secondo turno.. Dove e Quando: Roma, Stadio Pietrangeli (Foro Italico). Il prossimo incontro si terrà mercoledì nel tardo pomeriggio.. Perché: Una rimonta spettacolare e ricca di tensione emotiva regala ai due atleti l’accesso alla sfida da sogno contro i numeri uno del mondo.. Il palcoscenico di Roma non smette mai di regalare emozioni vibranti e storie di sport che sanno di epica moderna. Al Foro Italico, tempio indiscusso delle discipline di racchetta nella capitale, il padel sta scrivendo in queste calde giornate di inizio giugno una pagina memorabile del suo percorso agonistico internazionale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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© Ezrome.it - Trionfo al BNL Italy Major: Abbate e Montiel avanzano a Roma

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