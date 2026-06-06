Nella prima tappa della Coppa del Mondo di BMX, disputata a Sarrians, in Francia, Brink e Simpson hanno vinto le rispettive categorie. La gara si è conclusa con le prime posizioni per i due atleti, mentre Cingolani Ferreira si è classificata undicesima. La competizione è iniziata oggi e si concluderà domani con la seconda gara.

Si è alzato il sipario sulla nuova stagione della Coppa del Mondo di BMX. La prima tappa si svolge in Francia a Sarrians ed oggi si è svolta gara-1, mentre domani si terrà gara-2. A salire sul gradino più alto del podio sono stati l’olandese Jaymio Brink nella prova maschile élite e la canadese Molly Simpson i n quella femminile. Ottima prestazione di Brinx, che ha chiuso con il tempo di 31”707, battendo il colombiano Diego Alejandro Arboleda Ospina di poco più di tre decimi. Sul podio ci sale anche il padrone di casa Sylvain Andre, con al quarto posto l’americano Cameron Wood. Ha terminato lontanissimo al 63° posto l’unico azzurro presente in gara, Davide Bertagnoli. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - BMX, la Coppa del Mondo si apre con le vittorie di Brink e Simpson. Cingolani Ferreira undicesima

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