Canoa velocità la tappa di Coppa del Mondo a Szeged si chiude con le gare sui 5000

La prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità si è svolta a Szeged, in Ungheria, e si è conclusa con le competizioni sui 5000 metri. La giornata ha visto la partecipazione di diverse nazioni nelle gare di fondo, mentre l’Italia ha terminato la sua presenza nella sessione mattutina, senza prendere parte alle finali sui 5000 metri. La competizione si è conclusa con le ultime prove di questa fase.

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La prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità, andata in scena a Szeged, in Ungheria, si è chiusa con le classiche gare di fondo, sulla distanza dei 5000 metri: l’ Italia non ha preso parte a queste gare, chiudendo il proprio impegno nella sessione mattutina. Nel C1 5000 femminile domina la magiara Zsofia Katalin Csorba, vittoriosa in 28:19.71, davanti alla tedesca Carlotta Loske, alla piazza d’onore in 28:38.76, a 19.05, ed alla cilena Maria José Mailliard, sul gradino più basso del podio in 28:42.79, a 23.08. Nel C1 5000 maschile assolo dell’iberico Jaime Duro, che taglia il traguardo in 24:53.31, andando a precedere il magiaro Balazs Adolf, secondo in 25:26.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Canoa velocità, la tappa di Coppa del Mondo a Szeged si chiude con le gare sui 5000 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Canoa velocita, Italia all’esordio in Coppa del Mondo con 22 equipaggi in gara a SzegedK1 200 M: Andrea Domenico Di Liberto K1 500 M: Achille Spadacini | Alessio Campari K1 200 W: Lucrezia Zironi C1 200 M: Nicolae Craciun C1 500 M:... Canoa velocità, argento per Casadei e Tacchini in Coppa del Mondo a SzegedSecondo podio azzurro nella tappa ungherese: la coppia italiana chiude seconda nel C2 500. Argomenti più discussi: CANOA VELOCITÀ: L’ITALIA CONQUISTA CINQUE FINALI A NELLA GIORNATA INAUGURALE DELLA COPPA DEL MONDO DI SZEGED; Canoa velocità, i convocati dell’Italia per le prime due tappe di Coppa del Mondo: doppio impegno ravvicinato per gli azzurri; Canoa velocità: da Szeged comincia la Coppa del Mondo, 22 azzurri in gara; Canoa Velocità, Coppa del Mondo Szeged 2026: Gabriele Casadei è bronzo nel C1 1000.