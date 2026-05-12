Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno eseguito un blitz sul litorale romano, portando all'indagine di sei persone. Le accuse a loro carico includono sequestri, torture e attentati. Le indagini sono state avviate a seguito di segnalazioni e approfondimenti su attività criminali nella zona. Al momento, le autorità stanno proseguendo con le verifiche e le indagini per chiarire i dettagli di quanto accaduto.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Smantellato un gruppo criminale accusato di aver terrorizzato diverse vittime I carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma, hanno eseguito sei misure cautelari nei confronti di persone accusate di aver preso parte a una lunga serie di episodi violenti tra il litorale romano e alcune aree limitrofe. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe organizzato sequestri di persona a scopo di estorsione, accompagnati da pestaggi, minacce e intimidazioni nei confronti delle vittime e dei loro familiari. Le accuse: violenze, armi e bombe carta L’inchiesta ha ricostruito una vera e propria escalation di violenza.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Blitz sul litorale romano: sei indagati per sequestri, torture e attentati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Sequestri di persona, torture e bombe sul litorale romano: quattro arresti a Ostia(Adnkronos) – Sequestri di persona, torture e bombe sul litorale romano: scatta l'operazione dei carabinieri a Ostia.

Leggi anche: Multe e sequestri sul litorale: il blitz della polizia municipale

Argomenti più discussi: Seminavano il terrore a Ostia tra sequestri, torture e bombe: scatta il blitz sul litorale; Ostia, torture e sequestri per un borsone da un milione di euro. Il blitz all'alba; Sesso a pagamento tra crack e bulbi di papavero: maxi blitz sul Litorale romano contro clienti e squillo (FOTO); Droga nascosta tra i formaggi e furti di elettricità: blitz dei Carabinieri tra Ostia e Fiumicino, otto arresti.

Roma, blitz antidroga a Ostia: 5 arresti dopo un inseguimento sul litorale. Scoperta una casa usata come base dello spaccio ift.tt/XKRyB5S x.com

Ostia, sequestri e torture (e bombe carta) per un borsone da un milione di euro: sei misure cautelariBlitz dei Carabinieri sul litorale romano. Dalle prime ore della mattina, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia, sotto la direzione ... msn.com