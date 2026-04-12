Nell’ultimo trimestre, i carabinieri di Brescia hanno condotto un’ampia attività di controllo nel territorio, con particolare attenzione alla presenza di armi. Durante questa operazione sono state effettuate circa 80 denunce e sequestrate centinaia di armi e strumenti correlati. L’operazione ha coinvolto numerosi controlli e verifiche su immobili e persone, contribuendo a un’intensificazione delle attività di monitoraggio nella zona.

Un’operazione di monitoraggio capillare condotta dai carabinieri nel territorio bresciano ha portato, nell’ultimo trimestre, alla verifica di ben 7.514 detentori di armi e al censimento di 27.776 pezzi d’artiglieria. L’attività, focalizzata sulla sicurezza della custodia e sulla prevenzione di incidenti legati a esplosivi o usi impropri, ha l’identificazione di numerose irregolarità amministrative e penali. Il bilancio dei controlli tra sanzioni e sequestri. L’indagine estensiva ha permesso di far emergere una serie di criticità legate alla gestione documentale e alla sicurezza delle armi. In totale, le autorità hanno proceduto con la denuncia di 80 individui, accusati di non aver comunicato lo spostamento del luogo di detenzione o di aver trascurato la corretta custodia dei mezzi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Brescia, maxi blitz sulle armi: 80 denunce e centinaia di sequestri

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