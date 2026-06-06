Blitz a Capaccio Paestum sequestrata baraccopoli abusiva | cinque denunce

Da salernotoday.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante un'operazione a Capaccio Paestum, in località Gromola, sono state sequestrate strutture abusive. L'intervento è stato condotto dal Comando di Polizia Municipale, in collaborazione con l’Ufficio Urbanistica Comunale e il personale ispettivo dell’Asl. Sono state presentate cinque denunce, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle caratteristiche dell’area sequestrata.

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Il Comando di Polizia Municipale di Capaccio Paestum ha svolto una mirata operazione ispettiva in località Gromola, in via Eliseo, insieme all'Ufficio Urbanistica Comunale e al personale ispettivo dell’Asl. Sul posto, un fondo agricolo di circa 1000 mq, è stata accertata la presenza di un. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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