Sequestrata azienda bufalina a Capaccio Paestum | scaricava liquami nel canale consortile

La Polizia Municipale di Capaccio Paestum ha sequestrato un'azienda bufalina situata nella zona di Seliano. L'intervento è stato motivato da controlli che hanno rilevato lo scarico di liquami nel canale consortile. L’operazione si è svolta senza incidenti e l’azienda è stata posta sotto sequestro. Nessun’altra informazione è stata resa nota sui responsabili coinvolti.

La Polizia Municipale di Capaccio Paestum ha sequestrato un'azienda zootecnica bufalina in località Seliano. La struttura, estesa su circa 15.000 metri quadri e con 270 capi presenti al momento del blitz, era al centro di un sistema illecito di smaltimento dei reflui.L'operazioneGli agenti hanno.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Sequestrati 10 mila mq ad azienda bufalina a Capaccio PaestumTempo di lettura: < 1 minutoCirca 10 mila metri quadrati di terreno sequestrati a Capaccio Paestum, in località Gromola, nell’ambito dei controlli... Capaccio: sequestro azienda bufalina, 300 capi e rischio faldeUna mattina di aprile 2026, le strade di Capaccio Paestum hanno un’azione decisa delle autorità locali contro il rischio ambientale. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Sequestrata azienda zootecnica a Capaccio Paestum; Dispersione incontrollata di liquami e depositi illeciti di rifiuti. Sequestrata azienda bufalina a Capaccio Paestum; Cronaca - Salerno sotto shock: una giornata di sangue e arresti che ha sconvolto la provincia; Capaccio Paestum, sequestrata azienda bufalina: ipotesi inquinamento ambientale. Scoperto scarico illecito di reflui a Capaccio Paestum. Sequestrata un’azienda bufalinaNella giornata di venerdì, la Polizia Municipale di Capaccio Paestum, diretta dal Comandante Maggiore Antonio Rinaldi, ha condotto un’importante operazione finalizzata al contrasto dell’inquinamento ... ondanews.it Blitz ambientale a Capaccio Paestum: sequestrata azienda zootecnica per scarichi illeciti di refluiOperazione della Polizia Municipale in località Seliano: sequestrata un'azienda zootecnica per scarichi illeciti nei terreni e nei canali consortili ... infocilento.it Capaccio Paestum, blitz ambientale: sequestrata azienda zootecnica per scarichi illeciti di reflui Leggi la notizia al primo commento - facebook.com facebook