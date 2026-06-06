Un bambino di due anni è stato liberato dai vigili del fuoco e dalla polizia locale dopo essere rimasto accidentalmente chiuso nell’auto della madre, dotata di serratura automatica. Gli operatori sono intervenuti rapidamente, riuscendo a estrarre il bambino senza riportare conseguenze rilevanti. L’episodio si è verificato in un'area pubblica, causando momenti di tensione tra i presenti. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e le forze dell’ordine hanno gestito la situazione senza ulteriori sviluppi.

Attimi di paura, ma per fortuna nessuna conseguenza di rilievo, per un bambino di due anni soccorso da vigili del fuoco e polizia locale dopo essere rimasto accidentalmente chiuso nell’auto della madre, dotata di serratura automatica. L’allerta è scattata ieri mattina in via Gramsci, dove si stava svolgendo il tradizionale mercato settimanale. Il veicolo era parcheggiato a bordo strada; il piccolo è rimasto chiuso nell’abitacolo mentre la madre, che era all’esterno, non riuscendo più a trovare le chiavi dell’auto, si è recata nella frazione di Poasco, a circa 4 chilometri di distanza, per recuperare un doppione. All’esterno del veicolo era presente anche la nonna del bambino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bimbo in auto ’liberato’ dai pompieri

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