Nascondino estremo | bimbo finisce in lavatrice recuperato col programma rapido dai pompieri

A Pieve Santo Stefano, un bambino di quattro anni ha deciso di partecipare a una partita di nascondino in modo insolito, finendo accidentalmente dentro una lavatrice. I suoi familiari si sono accorti della situazione e hanno chiamato i vigili del fuoco, che sono intervenuti rapidamente per estrarlo. Il bambino è stato recuperato senza ferite gravi grazie all’intervento tempestivo dei soccorritori.

C’è chi a Pasqua cerca le uova. e chi invece finisce direttamente nel cestello. Succede a Pieve Santo Stefano, dove un bimbo di quattro anni ha deciso di portare il nascondino a un livello decisamente avanzato: dentro una lavatrice. La scena sembra uscita da una commedia: famiglia di turisti tedeschi in camper, sosta veloce in piazza Europa per comprare due merendine e bambini che, manco a dirlo, iniziano a correre e giocare. Classico. Solo che, a un certo punto, uno sparisce davvero. E lì non si ride più. “Maledetto nascondino”, avranno pensato i genitori, mentre il panico saliva insieme al volume delle chiamate. Il piccolo, però, non era dietro un angolo o sotto una panchina. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Nascondino estremo: bimbo finisce in lavatrice, recuperato “col programma rapido” dai pompieri Paura a Castelfranco Emilia: anziano finisce nel canale con lo scooter elettrico, salvato dai pompieriIncidente in via Canale: provvidenziale l'intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre il conducente ferito e affidarlo alle cure del 118. Labaro della prima guerra mondiale finisce in vendita su un sito di e-commerce: recuperato dai carabinieriIl sequestro è scattato a Firenze, dove il cimelio era finito nelle mani di un collezionista di oggetti militari ignaro della provenienza FIRENZE –...