Finisce con l' auto in una scarpata Liberato dai vigili del fuoco

Un incidente stradale si è verificato in località Calbi, nei pressi di Gragnone, ad Arezzo. L'auto è finita in una scarpata e i vigili del fuoco sono intervenuti con l’elicottero Drago per liberare la persona coinvolta. L’intervento si è concluso con il soccorso e la messa in sicurezza della zona. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni delle persone coinvolte.

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