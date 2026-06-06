Bimbi ustionati durante una grigliata nel cortile di classe maestra condannata a due anni per omessa sorveglianza

Due insegnanti sono state condannate a due anni e un anno e dieci mesi per omessa vigilanza dopo che alcuni bambini si sono ustionati durante una grigliata nel cortile di scuola. La decisione è stata presa dai giudici che hanno ritenuto le maestre responsabili di non aver sorvegliato adeguatamente gli alunni coinvolti nell’evento. Nessuna delle parti ha presentato appello.

La giudici ha inflitto una pena di due anni ad una delle maestre e di un anno e dieci mesi ad una seconda maestra, riconoscendole responsabili di omessa vigilanza nei confronti degli alunni coinvolti nell’iniziativa. Per entrambe è stata disposta la sospensione della pena. L’episodio risale al 30 maggio 2022, ricorda il lancio di agenzia ANSA, e si verificò nel giardino di una scuola dell’Infanzia durante un’attività di orientamento organizzata all’aperto. Secondo quanto ricostruito nel procedimento, una fiammata partita da un braciere acceso per arrostire marshmallow investì un gruppo di bambini e alcuni adulti presenti. Le conseguenze furono particolarmente gravi. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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