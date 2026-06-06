Bimbi ustionati all’asilo | condannate maestra e coordinatrice Il pianto liberatorio dei genitori dei piccoli feriti

La maestra e la coordinatrice sono state condannate per aver causato ustioni ai bambini durante le attività all’asilo. La sentenza è stata pronunciata oggi in tribunale. I genitori dei piccoli feriti hanno espresso un pianto liberatorio al termine della lettura. I bambini sono stati soccorsi e medicati per le ustioni riportate. La giudizia ha stabilito le pene per le due responsabili, senza ulteriori dettagli sui dettagli della vicenda.

Osio Sopra (Bergamo), 6 giugno 2026 – Dopo la lettura della sentenza, che ha condannato coordinatrice e maestra della scuola materna San Zeno a Osio Sopra, i genitori di Elisa e Alessandro, i due bambini – su cinque presenti con tre genitori – rimasti gravemente ustionati si sono sciolti in lacrime: “La pm ha portato alla luce alla realtà dei fatti, quello che cercavano di nascondere. I nostri figli non torneranno più come prima, però la giustizia ci voleva ”. Il dramma e la sentenza. Quella mattina il 30 maggio 2022 u na violenta fiammata si trasformò in un dramma. La sentenza di primo grado (giudice Garufi) dopo oltre un’ora di camera di consiglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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