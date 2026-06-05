Bimbi ustionati all’asilo di Osio Sopra condanne anche per maestra e coordinatrice

Il tribunale di Bergamo ha condannato a due anni di reclusione con sospensione della pena una maestra e a un anno e dieci mesi la coordinatrice coinvolte in un caso di ustioni su bambini all’asilo di Osio Sopra. La decisione è stata presa venerdì 5 giugno. Entrambe le imputate sono state giudicate colpevoli di aver causato le ustioni ai piccoli, con pene che prevedono la sospensione condizionale.

Due anni di reclusione a Monica Valsecchi e un anno e dieci mesi a Simonetta Nava, entrambe con pena sospesa: è questa la decisione in primo grado emessa dal tribunale di Bergamo venerdì mattina, 5 giugno. Le due, rispettivamente insegnante e coordinatrice della scuola dell’infanzia San Zeno di Osio Sopr a, sono state ritenute responsabili di omessa vigilanza nei confronti degli alunni. Il giudice Laura Garufi ha quindi riconosciuto il reato di lesioni gravissime aggravate dalla violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Il pubblico ministero Silvia Marchina aveva chiesto per entrambe una condanna a un anno e mezzo, mentre le difese avevano sollecitato l’assoluzione sostenendo che il fatto non sussistesse. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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