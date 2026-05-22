Lascia i figli piccoli nell' auto sotto al sole e va per negozi | il pianto dei bimbi attira un passante poi arriva la polizia
Una donna è stata fermata dopo aver lasciato i suoi due figli piccoli in auto sotto il sole mentre si recava a fare acquisti in alcuni negozi. Un passante ha sentito il pianto dei bambini e ha chiamato le forze dell'ordine. La polizia è intervenuta sul posto e ha preso in custodia i minori, mentre l’adulta è stata raggiunta poco dopo. La vicenda ha attirato l’attenzione per la situazione di potenziale pericolo in cui si trovavano i bambini.
Si sarebbe allontanata per fare acquisti in alcuni negozi, lasciando però nell'auto parcheggiata sotto il sole i suoi due figli piccoli. L'episodio è avvenuto nei pressi di via del Corso, a Roma, dove una donna è stata denunciata per abbandono di minori dagli agenti della polizia locale. I bimbi. 🔗 Leggi su Today.it
Mamma lascia i figli piccoli in auto e va a fare shopping: un passante li sente piangere
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