La Rai ha deciso di escludere Bianca Guaccero dal palinsesto estivo, tagliandola dai programmi previsti. Per settimane si era parlato della sua presenza nei principali appuntamenti stagionali, con molte voci che la indicavano come protagonista. Tuttavia, la decisione finale ha portato alla sua eliminazione, senza ulteriori spiegazioni ufficiali. La conduttrice non figura più nelle liste di programmazione pubblicate dalla rete per la stagione estiva.

Per settimane il suo nome è stato accostato ai principali programmi dell’estate Rai. Le indiscrezioni sembravano ormai convergere tutte nella stessa direzione e molti addetti ai lavori davano per scontato il suo ritorno in un ruolo di primo piano. Poi, però, è arrivata la presentazione ufficiale dei nuovi palinsesti e qualcosa è cambiato all’improvviso, lasciando pubblico e osservatori con più domande che risposte. >> “Lui fatto fuori e lei.”. Bianca Guaccero, la decisione che cambia tutto Negli ultimi mesi Bianca Guaccero era stata indicata come una delle protagoniste della prossima stagione televisiva estiva. La conduttrice, reduce da un periodo particolarmente positivo sul piano professionale e mediatico, sembrava pronta a raccogliere nuove sfide. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - “Bianca Guaccero è fuori”. Decisione choc della Rai, la conduttrice tagliata dal palinsesto estivo

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