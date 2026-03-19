Lui fatto fuori e lei… Bianca Guaccero la decisione che cambia tutto

Manca meno di un mese al ritorno di uno dei programmi di punta della Rai, che negli ultimi tempi ha conquistato un pubblico sempre più vasto. La conduttrice protagonista di questa stagione ha recentemente annunciato una decisione che potrebbe influenzare in modo significativo lo svolgimento di questa edizione. I dettagli sulla scelta sono stati condivisi attraverso una comunicazione ufficiale, e l’attenzione si concentra su come questa influenzerà il format.

Manca ormai meno di un mese al ritorno di uno dei format che, nelle ultime stagioni, è riuscito a ritagliarsi uno spazio sempre più riconoscibile nel prime time Rai. Dalla strada al palco si prepara infatti a tornare venerdì 10 aprile 2026 su Rai 1, ma il punto non è soltanto la data di partenza: a far discutere, in queste ore, è soprattutto la sensazione che il programma stia per cambiare pelle in modo molto più netto del previsto. Le indiscrezioni circolate nelle ultime ore raccontano infatti di un’edizione pensata per rompere con l’impianto che il pubblico aveva imparato a conoscere, sia sul piano dei volti sia su quello della struttura stessa dello show. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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