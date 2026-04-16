Il palinsesto estivo 2026 della Rai è al centro di alcune indiscrezioni riguardanti la composizione dei programmi e delle conduttrici e conduttori coinvolti. Secondo quanto circola, alcune scelte sarebbero già state definitive, tra cui l’esclusione di una nota conduttrice e la conferma di altri protagonisti dello stesso periodo. La programmazione estiva si prepara ad andare in onda con variazioni rispetto alle stagioni precedenti.

Come sarà il palinsesto estivo della Rai? Secondo le ultime indiscrezioni le decisioni riguardo i programmi e i conduttori sarebbero già state prese. Qualcuno l’avrebbe spuntata, come Flavio Montrucchio, che condurrà Estate in Diretta con Emma D’Aquino, altri invece dovranno accontentarsi, come Elisa Isoardi che non avrà maggiore spazio dopo il successo della sua trasmissione. L’estate in tv della Rai: Montrucchio a Estate in Diretta. Partiamo da Estate in Diretta dove a condurre non ci saranno due donne, come era stato ipotizzato qualche tempo fa, ma la coppia composta da Emma D’Aquino e Flavio Montrucchio. Quest’ultimo avrebbe superato la concorrenza della giornalista e conduttrice Valentina Bisti.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il palinsesto estivo 2026 della Rai: Elisa Isoardi esclusa, Montrucchio batte Valentina Bisti

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