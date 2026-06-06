Bergamo ubriaco minaccia il titolare di un bar con una bottiglia | arrestato 33ennne

Mercoledì 3 giugno, a Bergamo, un uomo di 33 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato. È stato fermato con l’accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale dopo aver minacciato il titolare di un bar con una bottiglia, mentre si trovava in stato di ebrezza. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato portato in commissariato. La vicenda si è conclusa con l’arresto, senza ulteriori dettagli sulla dinamica.

Bergamo. Serata movimentata mercoledì 3 giugno in città, dove la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino pakistano di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. L’intervento delle volanti è scattato in seguito alla segnalazione di un uomo in evidente stato di alterazione alcolica all’interno di un bar di via Pascoli. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, il soggetto stava creando disagio ai clienti presenti e aveva assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti del titolare dell’esercizio commerciale, arrivando a minacciarlo brandendo una bottiglia. All’arrivo della polizia, l’uomo avrebbe continuato a mantenere un comportamento ostile, opponendosi alle operazioni di identificazione e controllo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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