Accise il governo salva lo sconto | proroga dal 1° maggio Taglio più alto per il diesel | quanto costerà il pieno

Il governo ha approvato una proroga di 21 giorni per il taglio delle accise sui carburanti, confermando la misura con il via libera del consiglio dei ministri. A partire dal 1° maggio, lo sconto sarà più consistente per il diesel rispetto alla benzina. Questa decisione riguarda l’intera durata del periodo prorogato e influirà sui costi del carburante per i consumatori. La proroga si inserisce in un intervento più ampio di sostegno alle fasce di utenza interessate.