Accise il governo salva lo sconto | proroga dal 1° maggio Taglio più alto per il diesel | quanto costerà il pieno
Il governo ha approvato una proroga di 21 giorni per il taglio delle accise sui carburanti, confermando la misura con il via libera del consiglio dei ministri. A partire dal 1° maggio, lo sconto sarà più consistente per il diesel rispetto alla benzina. Questa decisione riguarda l’intera durata del periodo prorogato e influirà sui costi del carburante per i consumatori. La proroga si inserisce in un intervento più ampio di sostegno alle fasce di utenza interessate.
Il governo ha prorogato per altri 21 giorni il taglio alle accise sui carburanti. La misura ha ottenuto il via libera dal consiglio dei ministri, ma come anticipato nei giorni scorsi dalla presidente del consiglio Giorgia Meloni a partire dal 1° maggio lo sconto sarà più sostanzioso per il.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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