Benji & Fede hanno dichiarato di aver creduto che la fama avrebbe risolto i loro problemi, ma hanno poi constatato il contrario. Dopo aver vissuto momenti di successo, sono tornati a vivere a Modena per recuperare serenità. Annunciano un nuovo singolo estivo, un tour nei teatri in autunno e un album in uscita. I due hanno anche detto di aver trascorso l'infanzia divertendosi, ma di aver parlato poco dei loro problemi in quel periodo.

Siete nostalgici? Fede: «Un po’ sì. Non per altro: La vasca – e siamo contentissimi che il nostro pezzo sia piaciuto a Britti – ci ricorda le estati al mare, da bimbi, senza preoccupazioni né retropensieri. Tornerà quel modo di vivere le emozioni? Non lo so, ma è una delle sfide dei trent’anni». Com’è l’impatto con i trent’anni? F.: «Sereno. Bisogna accettare il passaggio e approfittarne per trarre nuove consapevolezze. Dai venti in poi, almeno noi, abbiamo vissuto abbastanza di fretta, comunque con il pilota automatico. Anche il nostro rapporto, da quando siamo tornati insieme, è cambiato: prima tendevamo a dirci solo alcune cose, accumulando una montagna di non detti che alla fine ci hanno fatto entrare in un vortice». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Benji & Fede: «Eravamo convinti che la fama avrebbe risolto tutti i problemi, ma non è così, anzi. Quando siamo scesi dall'onda, il conto è arrivato. Siamo tornati a vivere a Modena per ritrovare la serenità»

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