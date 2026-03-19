Marotta | Siamo la lepre ma siamo convinti di potercela fare

In un momento decisivo della stagione calcistica, il presidente dell’Inter ha dichiarato che la squadra si considera la “lepre” nella corsa verso lo scudetto, manifestando comunque fiducia nelle proprie possibilità di arrivare in cima alla classifica. Le sue parole arrivano in un punto cruciale della competizione, quando la tensione e l’attenzione intorno alla squadra sono alle stelle.

Marotta. In un momento cruciale della stagione, con la volata scudetto che entra nel vivo, il presidente dell’ Inter Giuseppe Marotta ha delineato la strategia mentale del club. Intervenendo in videoconferenza alla tappa milanese di Motore Italia, il roadshow organizzato da Milano Finanza, il numero uno nerazzurro ha analizzato la pressione di occupare la vetta della classifica. L’ Inter non si nasconde e accetta il ruolo di favorita, pur consapevole che mantenere il primato richieda una tenuta nervosa superiore a quella delle inseguitrici. Secondo Marotta, la posizione occupata dalla squadra di Chivu è stimolante ma densa di insidie: “ Siamo la lepre da fermare, è la posizione più difficile “, ha ammesso il presidente, aggiungendo significativamente che in questa fase della competizione “ è più facile fare il cacciatore “. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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