Il sindaco di Modena ha dichiarato che la presenza in piazza mira a trasmettere un messaggio di coraggio alla popolazione, affermando che in certi momenti un primo cittadino deve assumersi la responsabilità di sostenere i cittadini per aiutarli a superare situazioni di tensione o incertezza. La frase è stata pronunciata in un contesto in cui si cerca di rassicurare la comunità, sottolineando l'importanza di affrontare insieme eventuali difficoltà.

"Ci sono momenti in cui un sindaco deve mettersi sulle spalle la sua comunità per portarla fuori dal tunnel della paura. Questo è uno di quei momenti". Il sindaco di Modena Massimo Mezzetti è arrivato sul luogo della tragedia pochi minuti dopo l’investimento e mai avrebbe pensato "di vivere quello che ora stiamo vivendo". Sindaco, all’inizio si temeva che quanto accaduto fosse legato a un attacco di matrice islamista. Poi è stato chiarito dal ministro Piantedosi che si tratta di un gesto legato ai problemi psichici del giovane alla guida dell’auto. Lei cosa ha pensato nei primi minuti? "Sono sincero, lo spettro dell’attentato mi è passato davanti agli occhi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il sindaco di Modena: "Siamo scesi in piazza per non avere paura"

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