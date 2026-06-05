Non aveva il permesso di soggiorno e Borriello la cacciava di casa La clamorosa rivelazione di Ventura sugli esordi segreti di Belén
Simona Ventura ha rivelato che all'inizio della sua relazione con Belén Rodriguez, quest'ultima non aveva il permesso di soggiorno e veniva cacciata di casa dal compagno. La conduttrice ha scritto di aver esitato a condividere questa informazione, ma ha deciso di farlo nella newsletter di oggi, 5 giugno 2026. La notizia riguarda gli esordi della showgirl argentina e le difficoltà vissute prima di raggiungere il successo.
“Non volevo scriverla, questa newsletter. Ci ho pensato per giorni, ve lo dico onestamente”. Inizia così il lungo testo che Simona Ventura ha pubblicato nella propria newsletter oggi 5 giugno 2026, dedicandola stavolta a Belén Rodriguez, la showgirl argentina di cui tanto si è parlato ultimamente. 🔗 Leggi su Today.it
Notizie e thread social correlati
Occupano una casa senza permesso di soggiorno, denunciatiDurante un controllo su un appartamento, sono stati trovati due stranieri irregolari che occupavano l’immobile senza permesso di soggiorno.
“Chiara me lo aveva detto poco prima…”. Stefania Cappa, la clamorosa rivelazioneNel caso del delitto di Garlasco, nuove dichiarazioni sono emerse, riaccendendo l’interesse sui dettagli delle indagini.