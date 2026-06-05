Non aveva il permesso di soggiorno e Borriello la cacciava di casa La clamorosa rivelazione di Ventura sugli esordi segreti di Belén

Notizia in breve

Simona Ventura ha rivelato che all'inizio della sua relazione con Belén Rodriguez, quest'ultima non aveva il permesso di soggiorno e veniva cacciata di casa dal compagno. La conduttrice ha scritto di aver esitato a condividere questa informazione, ma ha deciso di farlo nella newsletter di oggi, 5 giugno 2026. La notizia riguarda gli esordi della showgirl argentina e le difficoltà vissute prima di raggiungere il successo.