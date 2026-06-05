Simona Ventura ha raccontato che in passato Belen Rodriguez è stata cacciata di casa da Marco Borriello. La conduttrice ha fatto questa rivelazione nel corso di un'intervista, senza fornire ulteriori dettagli. La relazione tra Belen e Borriello si è conclusa prima di quella con altri partner noti. La carriera di Belen in Italia è stata influenzata da vari incontri e relazioni, ma la sua popolarità si è consolidata nel tempo.

La carriera di Belen Rodriguez e il suo enorme successo in Italia è legato a doppio filo, da sempre, a Simona Ventura. Fu infatti proprio la presentatrice a cogliere il grande potenziale della showgirl argentina, rendendola uno dei personaggi più famosi della tv italiana. Simona Ventura e l’incontro con Belen Rodriguez. Non è un caso dunque che sia proprio Belen Rodriguez la protagonista della newsletter scritta da Simona Ventura. Una lunga lettera in cui la conduttrice ricorda il primo incontro con la showgirl argentina, prima del successo a L’Isola dei Famosi, programma che la consacrò come volto televisivo. “Non volevo scriverla, questa newsletter – ha spiegato la presentatrice -. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Simona Ventura e il retroscena su Belen Rodriguez: “Borriello la cacciava di casa”

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