È stato annunciato l'elenco dei giocatori convocati per la fase di qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026, con l’ultima selezione effettuata dall’allenatore prima degli spareggi interconfederali. La squadra irachena si prepara a partire per il Nord America in estate, con l’obiettivo di ottenere un posto alla fase finale della competizione. La rosa include diversi atleti pronti a rappresentare il paese nelle prossime sfide ufficiali.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: La squadra della Coppa del Mondo di Iraq 2026 arriverà in Nord America in estate con la storia a portata di mano. Hanno solo la piccola questione di assicurarsi prima la qualificazione al torneo. La Coppa del Mondo 2026 rappresenterebbe la prima apparizione dell’Iraq alla fase finale dal 1986, quando tre sconfitte su tre confermarono la sua eliminazione anticipata. Quarant’anni dopo, la classe 2026 di Graham Arnold è a 90 minuti dal ritorno sul palco più importante e dall’occasione tanto attesa di ottenere la prima vittoria in assoluto in una finale. O la Bolivia si troverà sulla strada per la finale degli spareggi interconfederali Percorso 2. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - I convocati per la Coppa del Mondo iracheno 2026: l’ultima selezione di Graham Arnold in vista degli spareggi interconfederali di qualificazione alla Coppa del Mondo

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