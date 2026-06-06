Bassa in festa da Treviglio a Romano | concerti shopping sotto le stelle e spettacoli per tutta l’estate
L’estate nella Bassa bergamasca sarà caratterizzata da concerti, spettacoli e iniziative di intrattenimento che coinvolgeranno le città da Treviglio a Romano. Durante i mesi più caldi, saranno organizzati eventi musicali e attività di shopping sotto le stelle, con l’obiettivo di offrire momenti di svago per residenti e visitatori. La programmazione si estende per tutta la stagione, portando musica e cultura nelle piazze e nelle vie della zona.
La Bassa bergamasca si prepara a vivere un’estate all’insegna della musica, della cultura e dell’ intrattenimento. Tra Treviglio e Romano di Lombardia prende infatti il via un ricco calendario di appuntamenti che accompagnerà cittadini e visitatori per tutta la stagione, trasformando piazze, cortili storici e luoghi simbolo in spazi dedicati all’aggregazione e allo spettacolo. A Treviglio il programma dell’ Estate Trevigliese 2026 entrerà nel vivo mercoledì 10 giugno con il tradizionale “Concerto sotto le stelle” in piazza del Santuario. Protagonisti saranno l’Orchestra, le voci e la sezione ritmica dell’Accademia Musicale di Treviglio dirette dal maestro Paolo Fanzaga. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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