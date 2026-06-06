Rbr si avvicina alla finale di serie A, dopo aver partecipato a tre finali consecutive. La squadra vuole tornare a vincere a otto anni dalla sua ultima vittoria. La situazione è stata commentata con tono deciso da un rappresentante della squadra, che ha invitato a non esagerare con le aspettative. La squadra si prepara a cercare il quarto risultato consecutivo in una competizione che si avvicina alla conclusione.

di Francesco Zuppiroli Una finale è una finale, due finali sono un’impresa, tre finali. Dai Dole, finiamola qui. Per qualunque riminese e vecchio cuore in cui il sangue scorra a tinte bianche e rosse che possa strofinare oggi la lampada del Genio, il primo e scontato desiderio è non finire nemmeno quel proverbio dalle reminiscienze di Agatha Christie. Perché non servono tre finali a questa Rinascia Basket per determinare la prova che la pallacanestro in città è tornata grande. Con la serie di playoff contro Verona che inizierà domani sera per gara1 al palasport scaligero (ore 20.45), per Rbr si chiude un cerchio della maturità il cui coronamento ha solo due parole: Serie A. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Basket, serie A a un passo. Rbr vuol tornare grande otto anni dopo la Rinascita

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Basket, la Dole "stritola" Pesaro in gara3: Rbr avanti nella serie 2-1 e ora sogna la semifinale playoffNella partita di gara 3 del campionato di basket, la Dole Rimini ha battuto Pesaro con il punteggio di 93-75.

Leggi anche: Deulofeu torna a correre dopo oltre tre anni: il primo passo verso una nuova rinascita

Temi più discussi: Basket, serie A a un passo. Rbr vuol tornare grande otto anni dopo la Rinascita; La Roma del basket di Serie A parte da Sasha Djordjevic; Finale Playoff Serie A2 Old Wild West, è Verona-Rimini - Il programma della serie, gara 1 domenica 7 giugno; SPECIALE BM / L'MVP DI PREMIJER LIGA, PETAR DUBELJ: OGNI RICONOSCIMENTO INDIVIDUALE È MERITO DELLA SQUADRA. AL DUBROVNIK STAGIONE TOP - DI MATTEO CAZZULANI.

Venezia-Virtus Bologna oggi, Serie A basket 2026: orario gara-4, tv, programma, streamingA distanza di 48 ore, Reyer Venezia e Virtus Bologna ritornano in campo oggi al Taliercio per affrontare un'importantissima gara-4. L'equilibrio della ... oasport.it

Bracaglia: da prestito nell'ultima Serie A a pilastro dell'odierno Frosinone x.com

Basket, Milano batte Brescia anche in Gara 4 ed è in finaleL'Olimpia è la prima finalista dei playoff scudetto. Affronterà la vincente della serie tra Virtus Bologna e Venezia ... rainews.it

Qual è stato l'ultimo videogioco legato a un film? reddit