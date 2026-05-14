Basket la Dole stritola Pesaro in gara3 | Rbr avanti nella serie 2-1 e ora sogna la semifinale playoff
Nella partita di gara 3 del campionato di basket, la Dole Rimini ha battuto Pesaro con il punteggio di 93-75. La squadra di casa ha mantenuto il comando del gioco per tutta la durata dell’incontro, riuscendo a mettere in difficoltà gli avversari fin dall’inizio. Con questa vittoria, Rimini si porta avanti nella serie playoff 2-1 e ora ha la possibilità di avvicinarsi alla semifinale. La partita si è svolta davanti a un pubblico presente nel palazzetto.
È una Dole Rimini quasi perfetta quella che conquista gara 3: il 93-75 finale sulla Victoria Libertas Pesaro fotografa un match che i biancorossi di casa conducono, di fatto, dal primo all’ultimo minuto. La Dole mette in campo un’energia che gli ospiti non riescono mai a contenere, dominando a. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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