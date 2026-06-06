Basket giovanile Vis under 19 strepitosa contro Udine | oggi semifinale scudetto in diretta su Sky
La squadra under 19 ha battuto Udine 80-71 in una partita combattuta, con parziali di 21-20, 36-35 e 58-57. A Udine, Pavan ha segnato 16 punti, Bjedov 15 e Biasutti 10. Stjepanovic ha totalizzato 13 punti, Giannino 10. La semifinale scudetto si giocherà oggi in diretta su Sky.
pall. udinese 71 vis 2008 ferrara 80 Parziali: 21-20, 36-35, 58-57 UDINE: Stjepanovic 13 (37, 18), Giannino 10 (26, 03), Mariuzza ne, Pavan 16 (48, 12), Bjedov 15 (07, 48), Biasutti 10 (34, 14), Miceli ne, Fabbro 4 (22), Bjedov 3 (12), Masutti, Pertoldi ne. All.: Pampani. VIS 2008 FERRARA: Dondi 6 (12, 16), Leprini 2 (01), Baldassarri 8 (13, 15), Tanchella, Etame 15 (35, 27), Susanni 19 (813, 02), Cerlinca, Malano 8 (28, 14), Bertoncini 4 (24), Bracesco ne, Cristao 5 (12, 14), Cisse 13 (58, 02). All.: Santi. Arbitri: Bartolomeo, Marianetti, Rosato. Prosegue la favola della Vis alle finali nazionali under 19 di Roma. Al quarto successo consecutivo, gli estensi dopo aver dominato il girone C fanno loro anche il match dei quarti con Udine con un ultimo quarto di estrema applicazione sia offensiva che divensiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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