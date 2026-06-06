Basket giovanile Vis under 19 strepitosa contro Udine | oggi semifinale scudetto in diretta su Sky

Notizia in breve

La squadra under 19 ha battuto Udine 80-71 in una partita combattuta, con parziali di 21-20, 36-35 e 58-57. A Udine, Pavan ha segnato 16 punti, Bjedov 15 e Biasutti 10. Stjepanovic ha totalizzato 13 punti, Giannino 10. La semifinale scudetto si giocherà oggi in diretta su Sky.