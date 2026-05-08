Basket giovanile Despar 4 Torri e Bondi Vis | tris di successi per l’under 19

Nel torneo di basket giovanile, l’under 19 gold della Despar 4 Torri in collaborazione con la Bondi Vis 2008 ha conquistato tre vittorie consecutive nel finale della Coppa Primavera. La squadra ha ottenuto una serie di risultati positivi che hanno contribuito a consolidare il suo cammino nel torneo. Questi successi riflettono un momento di forma importante per il gruppo in questa fase della competizione.

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Sigla una tripletta di successi la formazione under 19 gold della Despar 4 Torri in collaborazione con la Bondi Vis 2008 nello scorcio finale della Coppa Primavera. Nella storica palestra Carim di Rimini, parquet del fanalino di coda Coriano, i ragazzi di coach Folchi affrontano subito la gara nel migliore dei modi: il vantaggio di 14-21 del primo quarto aumenta nella seconda frazione di gioco, per il 24-46 della pausa lunga. Nella ripresa il copione non cambia: la Despar rimane concentrata, tutti i giocatori hanno ampio spazio e vanno a referto, fino al 51-80 conclusivo. Lions Coriano-Despar 4 Torri 51-80 (14-21; 24-46; 36-65) Despar 4 Torri: Cerlinca 18, Caravita 14, Cavallari 16, Benini 8, Ravenna 5 Gabruk 7, Ciaccia 2, Schincaglia 5, Romeo 5.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket giovanile. Despar 4 Torri e Bondi Vis: tris di successi per l’under 19 Notizie correlate Basket giovanile. Bondi Vis, i risultati del minibasketSi vede una bella pallacanestro nella partita vinta 16-8 dalla Bondi Aquilotti sull’Ibr Rimini: ritmo, personalità e collaborazioni, con botta e... Basket giovanile: momento positivo per la Despar under 19 Gold di coach FolchiTerza vittoria consecutiva per la formazione della Despar under 19 gold in collaborazione con la Bondi Vis 2008. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Bondi Vis 2008 Ferrara , Under 17 Gold e Under 19 Regionale avanzano nel Trofeo Emilia-Romagna; Bondi Vis 2008 Basket Ferrara , il punto sul minibasket biancazzurro; DR3, la 4 Torri Despar Ferrara cade con Galliera; Bondi Vis 2008 Basket Ferrara , il punto sul minibasket biancazzurro. Basket giovanile. Despar 4 Torri e Vis 2008 siglano una collaborazioneDespar 4 Torri, Bondi Vis 2008 e Vis Rosa Ferrara, dopo l’esperienza positiva della scorsa annata, hanno deciso di continuare e ampliare la collaborazione a livello giovanile per la stagione 2025-2026 ... ilrestodelcarlino.it Basket giovanile. Despar under 19 ok nel derby. Coppa Primavera, debutto amaroNella consueta rassegna settimanale sui risultati in casa Despar 4 Torri, cominciamo dall’U19 Gold. Non inizia con il piede giusto la Coppa Primavera, seconda fase del campionato, per la squadra nata ... ilrestodelcarlino.it BASKET: la settimana giovanili Despar4T U19 Gold. Sigla una tripletta di successi la formazione della Despar 4 Torri in collaborazione con la Bondi Vis 2008 nello scorcio finale della Coppa Primavera. Nella storica palestra Carim di Rimini, parquet del fanali facebook