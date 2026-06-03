Le squadre giovanili di basket sono impegnate nelle finali nazionali a Roma. La squadra under 19 ha vinto contro Pistoia grazie a un secondo tempo molto positivo. Oggi è in programma la partita contro Verona.

Arriva grazie a un super secondo tempo il bis per i ragazzi di coach Santi a Roma, alle finali nazionali under 19 di basket. Nei primi due quarti Pistoia fa la voce grossa grazie alle proprie qualità tecniche e di ottime trame a difesa schierata. La Vis 2008 fatica a trovare ritmo, concede 45 punti e chiude sul -5 all’intervallo. Dagli spogliatoi però, escono dei biancoazzurri inferociti in difesa, i toscani non segnano più e la truppa di coach Santi trova il sorpasso. Da lì in poi i ragazzi provano ad allungare ma i biancorossi stanno in partita. Dalla battaglia esce vittoriosa la Vis, che continua a dettare legge in difesa, non concedendo più tiri facili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

© Ilrestodelcarlino.it - Basket giovanile: un altro successo alle finali nazionali in corso a Roma. Vis under 19 travolge Pistoia: oggi c’è Verona

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Riconoscimento Aurora Desio alle finali nazionali Kellogg's U15 Eccellenza di pallacanestro.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Basket giovanile: la manifestazione è in corso a Roma. Vis parte col piede giusto alle finali. Gli under 19 piegano Bassano

Basket giovanile: le finali nazionali under 17 di Agropoli. La Vis cede con Cantù e chiude al quarto postoLa squadra under 17 della Vis 2008 ha concluso le finali nazionali di Agropoli al quarto posto, come l’anno precedente.

Temi più discussi: Nasce una nuova sinergia per il futuro del basket giovanile del territorio; Finale Nazionale Kellogg’s U19 Ecc., spettacolo tra Derthona ed Olimpia. ok Trento e le venete; Un altro grande risultato per il Team Azzurra: quinto posto in Italia fra gli U13; Il giornalista e lo storico allenatore a Dogliani per parlare di basket, giovani e non solo.

L'Hapoel Gerusalemme ha ufficialmente presentato una proposta per una licenza EuroLeague di due anni, secondo le fonti di BasketNews. Il club ha già iniziato a pianificare per il futuro, concordando un contratto di tre anni con l'allenatore dell'EuroLeague S reddit

Basket, Alessandro Rossi nuovo allenatore dell' @AquilaBasketTN Trento. Contratto biennale per il coach ex Treviso, specialista nel lavoro con i giovani, per lui all'attivo un titolo europeo con la nazionale under 20 x.com

Basket giovanile: la manifestazione è in corso a Roma. Vis parte col piede giusto alle finali. Gli under 19 piegano Bassanoorange bassano 64 vis 2008 ferrara 65 Parziali: 17-22, 16-10, 14-17, 17-16 ORANGE1 BASKET BASSANO: Scordari 10 (2/5, 1/3), Santini (0/1, 0/1), Stable Terry ... msn.com

Basket giovanile, quattro società insieme per una under 19 Eccellenza da protagonistiIl progetto sportivo unisce Basketball Club Lucca, Etrusca Basket San Miniato, Bellaria e Juventus Pontedera ... luccaindiretta.it