Barocco al San Domenico c’è il Quartetto Kontakt

Il Museo San Domenico torna a trasformarsi in uno spazio di ascolto oltre che di visita, nel segno della grande mostra ‘ Barocco. Il gran teatro delle idee ’. Con l’esposizione ancora in corso, prende il via domani alle 17 la rassegna ‘ Musica al Museo ’, promossa da ForlìMusica, che porta nel primo chiostro del complesso tre appuntamenti domenicali dedicati alla musica da camera. Ad aprire il ciclo sarà il Quartetto Kontakt, giovane formazione del Conservatorio di Lugano già nota nel panorama internazionale. Sul palco Matteo Spacagna al flauto, Aurora Serena Ritorto al violino, Gaia Salime alla viola e Manuel Pecora al violoncello, con il contributo nella formazione cameristica di Danilo Rossi e Felix Renggli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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