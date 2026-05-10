Hera regala il Barocco | ingressi gratuiti per la Notte al Museo al San Domenico

Il Museo Civico San Domenico di Forlì ospiterà nuovamente la “Notte al Museo” il 23 maggio, offrendo ingressi gratuiti a tutti i visitatori. L’evento rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, attirando un vasto pubblico interessato alle esposizioni e alle opere d’arte presenti nelle sue sale. Durante la serata, il museo si aprirà al pubblico con iniziative e visite speciali, creando un’occasione di incontro con la cultura e il patrimonio artistico locale.

Torna a Forlì l'appuntamento più atteso con la grande arte: la “Notte al Museo”, che il prossimo 23 maggio animerà il Museo Civico San Domenico. All’interno del consolidato sodalizio culturale con la città, il Gruppo Hera rinnova il suo impegno verso Forlì aderendo alla Notte Europea dei Musei.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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