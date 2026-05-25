Musica al Museo San Domenico tre concerti per il gran finale del Barocco | inaugura il Quartetto Kontakt

Al Museo San Domenico si svolgono tre concerti come parte del finale della mostra “Barocco”. Il primo, inaugurato dal Quartetto Kontakt, apre la serie di eventi musicali. I concerti si tengono nel contesto della mostra e coinvolgono vari ensemble e artisti. La programmazione prosegue con altri due appuntamenti, offrendo un percorso musicale nel periodo barocco. La rassegna si inserisce nel calendario delle attività del museo dedicate alla musica e all’arte.

Tre appuntamenti in musica al Museo San Domenico accompagnano il pubblico verso il gran finale della mostra “Barocco. Il gran teatro delle idee”. La rassegna, promossa dall’associazione ForlìMusica, è in programma per le domeniche del 7, 21 e 28 giugno alle 17 nel primo chiostro interno del museo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Dominik Mysterio defeats El Hijo del Vikingo | AAA Mega Title Match: AAA Rey de Reyes highlights

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il Gran Teatro delle idee. Al San Domenico la magia del Barocco

Hera regala il Barocco: ingressi gratuiti per la Notte al Museo al San DomenicoIl Museo Civico San Domenico di Forlì ospiterà nuovamente la “Notte al Museo” il 23 maggio, offrendo ingressi gratuiti a tutti i visitatori.

Temi più discussi: Portale - Musei, gli appuntamenti del fine settimana a Bologna e in città metropolitana; Notte dei Musei al San Domenico con aperitivo e visite guidate; Notte europea dei Musei, apertura straordinaria della mostra Barocco. E ci saranno anche visite guidate; Notte Europea dei Musei al Museo Civico San Domenico: apertura serale.

Fra Angelico, Noli Me Tangere, Museo Nazionale Di San Marco, 1443 reddit

Notte dei Musei al San Domenico con aperitivo e visite guidateTorna oggi la Notte Europea dei Musei. L’iniziativa, promossa dal ministero della Cultura francese in collaborazione con quello italiano, ... ilrestodelcarlino.it

San Domenico e Palazzo Tozzoni . Comincia la stagione della bellezza . Tornano le ‘Sere d’estate ai musei’Una nuova stagione di cultura e bellezza. È la quarta edizione della rassegna ‘Sere d’estate ai musei’, che da domani all’11 settembre propone un ricco programma serale di eventi tra il museo San ... ilrestodelcarlino.it