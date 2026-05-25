Musica al Museo San Domenico tre concerti per il gran finale del Barocco | inaugura il Quartetto Kontakt
Al Museo San Domenico si svolgono tre concerti come parte del finale della mostra “Barocco”. Il primo, inaugurato dal Quartetto Kontakt, apre la serie di eventi musicali. I concerti si tengono nel contesto della mostra e coinvolgono vari ensemble e artisti. La programmazione prosegue con altri due appuntamenti, offrendo un percorso musicale nel periodo barocco. La rassegna si inserisce nel calendario delle attività del museo dedicate alla musica e all’arte.
Tre appuntamenti in musica al Museo San Domenico accompagnano il pubblico verso il gran finale della mostra “Barocco. Il gran teatro delle idee”. La rassegna, promossa dall’associazione ForlìMusica, è in programma per le domeniche del 7, 21 e 28 giugno alle 17 nel primo chiostro interno del museo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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La musica entra al Museo Civico San Domenico Tre appuntamenti firmati ForlìMusica accompagneranno il pubblico verso il gran finale della mostra Barocco. Il Gran Teatro delle Idee, trasformando il chiostro del museo in uno spazio di ascolto e incontro. S facebook
Fra Angelico, Noli Me Tangere, Museo Nazionale Di San Marco, 1443 reddit
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