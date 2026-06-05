Stasera circa un centinaio di tifosi provenienti dal Bangladesh si sono radunati nel settore ospiti del San Marino Stadium per la partita contro San Marino. La presenza di questa tifoseria ha attirato l’attenzione di altri spettatori, creando un’atmosfera insolita per l’evento. I supporter sono entrati senza problemi, senza segnalare incidenti o tensioni con le forze dell’ordine. La loro partecipazione alla partita si è svolta senza alterazioni dell’ordine pubblico e con un comportamento rispettoso.

Se stasera alle 19, o giù di lì, vi trovaste a passare vicino al San Marino Stadium, potreste avere l’illusione che il Monte Titano sia stato improvvisamente teletrasportato sulle sponde del Gange. La vera notizia di cronaca non sta nei dettagli tecnici di questa storica partita amichevole tra Nazionali di calcio, ma nell’incredibile marea umana che ha letteralmente travolto la Repubblica. I tifosi della Nazionale del Bangladesh hanno risposto alla chiamata della propria selezione con una foga d’altri tempi: oltre 3.000 biglietti polverizzati in poche ore e settore ospiti in ’sold out’ istantaneo. Ce ne fossero stati il doppio, li avrebbero comprati tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una partita storica. L’invasione pacifica dei tifosi del Bangladesh per la gara con San Marino

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