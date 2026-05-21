Ucraina subito nell’Ue senza voto il piano di Merz | È ora di agire E l’Italia spinge per integrare i Balcani

Un rappresentante europeo ha dichiarato che l’Ucraina dovrebbe entrare subito nell’Unione europea, anche senza passare per un voto formale. Ha sottolineato l’urgenza di agire e ha proposto di concedere almeno uno status provvisorio di membro associato. Contestualmente, l’Italia ha espresso sostegno all’integrazione dei Balcani nella stessa cornice, sostenendo l’accelerazione dei processi di adesione. Le proposte sono state avanzate nel corso di incontri e discussioni tra i rappresentanti delle istituzioni europee.

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Basta rinvii, l’Ucraina deve entrare subito nell’Unione europea: per lo meno con uno status provvisorio di “membro associato”. È l’idea lanciata oggi ufficialmente dal Cancelliere tedesco Friedrich Merz in una lettera ai vertici delle istituzioni Ue. L’Ucraina ha presentato la sua domanda di adesione all’Ue nel marzo 2022, sotto i bombardamenti russi. Da allora il dossier di candidatura avanza, e la Commissione ha più volte lodato i passi da gigante compiuti da Kiev sul sentiero delle riforme necessarie all’adesione – dall’apertura del mercato alla lotta alla corruzione. Ma l’iter per l’adesione è lungo e puntiglioso – come per tutti i Paesi candidati – e Ursula von der Leyen ha più volte chiarito che non è possibile fissare a priori una data per l’ingresso di Kiev nel club. 🔗 Leggi su Open.online ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Kaja Kallas Sounds the Alarm While Zelensky Declares a Turning Point in the War Sullo stesso argomento Ucraina nell’Ue, la Germania accelera: Merz propone lo status di “membro associato”(Adnkronos) – La Germania accelera sull’ingresso dell’Ucraina nell’Unione europea. Leggi anche: Ucraina nell’Ue come “membro associato”: la proposta del cancelliere tedesco Merz Ucraina nell'Ue, la lettera di Merz: Basta ritardi, ecco una soluzione innovativa per iniziare subito di Francesca Basso, corrispondente da Bruxelles x.com Ucraina nell'Ue, la lettera di Merz a von der Leyen e Costa: Ecco una soluzione innovativa per iniziare immediatamente. Non possiamo permetterci altri ritardiIn una lettera ai presidenti di Commissione, Consiglio europeo e Cipro, il cancelliere tedesco propone per Kiev una membership associata che le permetta, senza diritto di voto, di esprimere un commi ... corriere.it Ucraina nell’Ue, Merz accelera: Kiev membro associato prima dell’adesione pienaFriedrich Merz propone per l’Ucraina uno status di membro associato Ue, con partecipazione senza voto e garanzie di sicurezza. lamilano.it Prima si diceva in inglese La Ucraina, ora non lo facciamo più. Ci sono anche Il Libano e Il Sudan, ma non La Russia o La Francia. Quando e perché è emersa e cambiata questa convenzione?: reddit