Balcani Ucraina e Moldova | ogni passo per l' integrazione è un passo verso la pace in Europa

Il Comitato parlamentare dell’Iniziativa centro europea si è riunito oggi a Bucarest. La riunione ha coinvolto rappresentanti di Balcani, Ucraina e Moldova, concentrandosi sui progressi verso l’integrazione europea di queste regioni. Sono stati discussi i passi necessari per avanzare nel processo, senza specificare date o decisioni concrete. La sessione si è svolta nel palazzo del Parlamento della capitale.

Si è riunito oggi, a Bucarest, nel palazzo del Parlamento, il Comitato parlamentare della dimensione parlamentare dell'Iniziativa centro europea. I rappresentanti dei parlamenti dei Paesi InCE si sono confrontati sui temi della connettività infrastrutturale e digitale, considerata “leva. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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