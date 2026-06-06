bagni di vino a san giuliano

"Così apriamo l’estate sangiulianese, unendo l’amore per il territorio a musica, prodotti locali e buon vino" Torna per la quarta edizione consecutiva Bagni di Vino, la kermesse enogastronomica che nel mese di giugno trasforma il parterre di san giuliano terme in un luogo di aggregazione e socialità. Per due serate, il 19 e il 20 giugno, dalle 19 alle 24, il parterre comunale si trasforma in uno spazio inedito, in cui i visitatori avranno la possibilità di incontrare direttamente i produttori vinicoli delle province di Pisa, Lucca e Massa Carrara, per degustate prodotti tipici locali e vini di qualità immersi in un’atmosfera calda e informale, con luci soffuse, musica dal vivo e dj set; il tutto ad ingresso libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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