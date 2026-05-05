Nel pomeriggio, i vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti a causa di due incidenti legati al maltempo. In via San Quirichino a Scandicci, un muro è crollato, mentre a Settimo un cipresso è crollato sul loggiato della Pieve di San Giuliano. Entrambi gli interventi sono stati necessari per mettere in sicurezza le zone interessate e rimuovere i pericoli causati dalle condizioni meteorologiche avverse.

I Vigili del fuoco hanno provveduto ad imbracare il cipresso sorretto dall’autogru per limitare i danni alla chiesa, e provveduto alla messa in sicurezza delle parti rimaste danneggiate. La Pieve rimane fruibile e non ci sono persone coinvolte. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Maltempo a Scandicci: crolla muro in via San Quirichino. Cipresso cade sul loggiato della Pieve di San Giuliano a Settimo

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