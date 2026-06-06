B-side festival Musica e food per l’inclusione

Da lanazione.it 6 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al B-side Festival, si è tenuto un evento dedicato alla musica e al cibo, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione attraverso il lavoro. L’iniziativa si è concentrata sul ruolo del lavoro come mezzo di autonomia e dignità per le persone più fragili, dando spazio a storie e progetti che spesso rimangono in ombra. L’evento ha coinvolto diverse realtà e ha evidenziato il legame tra cultura, sociale e occupazione.

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EMPOLI Darà voce a ciò che troppo spesso resta dietro le quinte, nel "lato B" della cooperazione sociale: il lavoro come strumento di inclusione, autonomia e dignità per le persone più fragili. È con questo obiettivo che il 27 e 28 giugno il parco di Serravalle ospiterà la prima edizione del B-Side Festival, una manifestazione che unisce musica, dibattiti, buon cibo e testimonianze per accendere i riflettori sul tema dell’inserimento lavorativo e sulle opportunità offerte dall’economia sociale. L’evento nasce dalla collaborazione tra Legacoopsociali, l’associazione culturale Jump Live, le cooperative sociali SintesiMinerva e K2B, il Consorzio Coob, MangeRete Cooperazione Alimentare e numerose altre realtà del territorio, con il sostegno del Comune di Empoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Argomenti più discussi: Al Parco di Serravalle arriva il B-Side Festival tra musica e inclusione; B-Side Festival, a Empoli il lato più umano del lavoro: due giorni tra musica, inclusione e cooperazione sociale; B-side festival. Musica e food per l’inclusione; B-Side Festival.

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