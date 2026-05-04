street food musica e cultura pop a empoli debutta urban food festival

Da mercoledì 7 a sabato 10 maggio si svolgerà a Empoli il primo Urban Food Festival, un evento di quattro giorni dedicato allo street food internazionale, alla musica dal vivo e alla cultura pop. L’iniziativa, già conosciuta a Firenze negli anni passati, porta nella cittadina toscana una serie di stand gastronomici, concerti e attività dedicate a diverse forme di intrattenimento. La manifestazione si terrà in diverse location della città.

Empoli, 4 maggio 2026 - Quattro giorni tra street food internazionale, musica dal vivo e cultura pop: dal 7 al 10 maggio debutta a Empoli UFF-Urban Food Festival, evento già apprezzato negli anni scorsi a Firenze. La manifestazione, organizzata dall’associazione culturale Fumetti e Dintorni con il patrocinio del Comune di Empoli, si svolgerà nel porticato esterno del Centro Commerciale Empoli, in via Raffaello Sanzio, con orario continuato dalle 9 alle 22.30. Sarà un vero e proprio villaggio del divertimento, pensato per tutte le età. UFF-Urban Food Festival non è infatti soltanto street food, ma un’esperienza completa che unisce in un unico spazio diverse forme di intrattenimento.🔗 Leggi su Lanazione.it

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