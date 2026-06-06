Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri di Avola con l’accusa di aver aggredito il padre convivente usando una sbarra di ferro. L’episodio si è verificato in un’abitazione della zona, dove sono intervenuti i militari dopo la richiesta di aiuto. La vittima ha riportato ferite e ha ricevuto assistenza medica. L’uomo è stato portato in caserma e si trova ora in stato di fermo.

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Avola con l’accusa di maltrattamenti nei confronti del padre convivente. L’intervento dei militari è scattato nella mattinata di ieri all’interno dell’abitazione in cui vivevano i due uomini. Giunti sul posto, i carabinieri hanno sorpreso e bloccato il 45enne mentre, nel corso di una lite, stava colpendo il genitore con una sbarra di ferro. L’intervento dei militari La vittima è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Avola, dove è stata sottoposta alle cure del personale sanitario. Dopo gli accertamenti medici, l’uomo è stato dimesso. Al termine delle procedure di rito, il 45enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro la persona, è stato arrestato e condotto nella casa circondariale «Cavadonna» di Siracusa, a disposizione dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Avola, aggredisce il padre con una sbarra di ferro: arrestato un 45enne

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