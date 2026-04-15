A Nulvi, un uomo è stato arrestato dalle autorità con l’accusa di aver colpito ripetutamente alla testa il padre con una pala, tentando di ucciderlo. L’intervento dei soccorritori ha consentito di soccorrere il padre, mentre l’arrestato è stato portato in custodia. La vicenda si è verificata in un contesto familiare e le forze dell’ordine hanno avviato le indagini.

Un uomo è stato arrestato dalle forze dell’ordine a Nulvi con l’accusa di aver tentato di uccidere il proprio padre colpendolo ripetutamente alla testa con una pala. L’aggressione, avvenuta nella tarda serata del 12 aprile, ha richiesto l’intervento dei militari della stazione locale e di quelli di Osilo, portando il ferito all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. La dinamica dell’aggressione nel cuore della notte. Tutto ha avuto inizio nel giardino dell’abitazione della vittima, dove un giovane si sarebbe recato per danneggiare alcune piante utilizzando un attrezzo in ferro. Quando il genitore ha cercato di chiedere spiegazioni sul gesto vandalico, la situazione è degenerata immediatamente in violenza fisica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nulvi, figlio aggredisce il padre con una pala: arrestato il colpevole

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