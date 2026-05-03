Savoia promosso in Serie C dopo 11 anni è festa grande a Torre Annunziata

Dopo undici anni, la squadra di Torre Annunziata torna a disputare un campionato di Serie C, suscitando grande entusiasmo tra tifosi e cittadini. La promozione è stata ufficializzata e ora si preparano i prossimi incontri con club della regione, tra cui le squadre di Giugliano, Sorrento e Scafatese. La città si è mobilitata per celebrare questo importante risultato sportivo, che rappresenta un passo significativo nella storia del club locale.

Nel comune oplontino si festeggia il ritorno tra i professionisti e già si pensa ai derby con Giugliano, Sorrento, Scafatese e le altre campane.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Savoia torna in Serie C, Emanuele Filiberto: ‘Lacrime di gioia’, Torre Annunziata esplode e sogna in grandeUna promozione storica riaccende la città dopo anni di attesa Il Savoia torna in Serie C dopo undici anni e lo fa al termine di un pomeriggio che... Leggi anche: Il Savoia torna tra i professionisti dopo 11 anni: festa grande al Giraud Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Serie D/I | Il girone I resta in attesa di conoscere i verdetti finali, ultima giornata decisiva; Tabellino partita Savoia 1908 vs Milazzo; Il Savoia a un passo dalla Serie C: domenica il verdetto del sogno oplontino; Savoia-Sancataldese trasmessa gratis in diretta streaming e tv. Maxi schermo per la festa promozione. Savoia promosso in Serie C dopo 11 anni, è festa grande a Torre AnnunziataFesta grande a Torre Annunziata per il ritorno in Serie C del Savoia: la squadra di proprietà di Emanuele Filiberto ha battuto per 3-0 la Sancataldese staccando così il pass per la promozione tra i ... fanpage.it Savoia in Serie C, missione compiuta: esplode la festa a Torre AnnunziataTorre Annunziata esplode di gioia: il Savoia è promosso in Serie C . Al termine di una stagione intensa, combattuta fino all’ultimo, i bianchi centrano l’obiettivo e riportano ... torresette.news Scoppia la festa tra la strade di Torre Annunziata: il Savoia è promosso in Serie C #savoia #promozione #ilmattino - facebook.com facebook