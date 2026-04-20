L’A.V.I.S. Comunale di Cuorgnè ha festeggiato i 70 anni dalla fondazione con un evento speciale, ricordando il primo anno di attività nel 1956. La giornata è stata dedicata a riconoscere il ruolo della solidarietà attraverso le donazioni di sangue, che nel tempo hanno rafforzato il legame tra i volontari e la comunità locale. In sette decenni, l’associazione ha raggiunto un record di donazioni, contribuendo a sostenere le strutture sanitarie della zona.

L’A.V.I.S. Comunale di Cuorgnè celebra il suo settantesimo anniversimo con una giornata dedicata al riconoscimento del valore della solidarietà, segnando un traguardo che affonda le radici nel 1956. La ricorrenza, avvenuta domenica 19 aprile 2026, ha la partecipazione di autorità locali e donatori per onorare decenni di impegno costante a favore della salute collettiva. Dalla fondazione iniziale, guidata dal primo presidente Franco Minucci, l’associazione ha attraversato i decenni mantenendo salda la propria missione grazie anche al contributo di figure come Villa Mario e Giachetto Antonio. Quello che era nato come un nucleo di volontari si è trasformato in una struttura capillare capace di sostenere il sistema sanitario locale attraverso gesti di responsabilità individuale che si sono fatti rete sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Avis Cuorgnè: 70 anni di solidarietà e un record di donazioni

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Si parla di: Donare è vita: l’Avis di Cuorgnè compie 70 anni; A.V.I.S. Comunale di Cuorgnè: 70 anni di dono, solidarietà e vita (1956–2026) a cura di Cortese Giorgio.

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