Avezzano 16enne violentata in strada | arrestato egiziano

Un giovane egiziano è stato arrestato ad Avezzano dopo aver violentato una ragazza di 16 anni in strada. L'episodio si è verificato ieri pomeriggio; una residente ha chiamato le forze dell'ordine dopo aver assistito alla scena. Gli agenti sono intervenuti immediatamente e hanno fermato l’uomo poco dopo. La vittima è stata portata in ospedale per le cure del caso. L’arrestato è stato trasferito in questura e si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Avvertiti da un residente che ha assistito alla scena, i carabinieri sono arrivati sul posto e messo fine all’aggressione Una sedicenne è stata violentata venerdì pomeriggio ad Avezzano, in provincia dell’Aquila. A incastrare il suo aggressore è stato l’allarme dato da una residente che ha assistito alla scena dal balcone della propria abitazione. La notizia è stata riportata dal quotidiano Il Centro. Un 21enne di origine egiziana, ma residente a Tagliacozzo, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata dalla minorata difesa della vittima e dalla minore età. La giovane, che era in stato confusionario, probabilmente causato dall’assunzione di alcol, ha avvisato il 112 e poi filmato anche gli abusi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Sedicenne violentata in strada ad Avezzano, arrestato un 21enne reddit

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