Avezzano 21enne violentata in strada | arrestato egiziano

Un uomo di 21 anni è stato arrestato ad Avezzano dopo aver violentato una donna in strada. L’arresto è stato possibile grazie alla segnalazione di una residente che aveva assistito alla scena. La donna ha subito l’aggressione e ha chiamato le forze dell’ordine, che sono intervenute poco dopo. L’aggressore, di origini egiziane, è stato portato in caserma e adesso si trova a disposizione delle autorità.

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