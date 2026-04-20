A Pavia, un ragazzo di 25 anni è stato ucciso durante una lite con un minorenne di origini egiziane. La questione sarebbe nata per motivi legati a una ragazza o a un altro elemento di natura personale. L'evento ha portato all'arresto del 16enne coinvolto, che ora si trova in stato di fermo. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale e nelle forze dell'ordine.

Forse un malinteso per una ragazza, o forse un intervento per difenderla. Sarebbe stata una donna, tuttavia, a mettere Gabriele Vaccaro e i suoi colleghi, sabato sera, contro un gruppo di giovanissimi. L’epilogo è tristemente noto: il 25enne e i suoi amici, dopo aver lasciato il centro di Pavia, si sono allontanati per recuperare le loro auto e rientrare a casa, ma nel parcheggio sono stati raggiunti da quattro ragazzi, gli stessi con cui avevano discusso. Poi l’omicidio: Gabriele è morto dopo aver ricevuto un colpo di cacciavite al collo e sull’addome. La lite per una ragazza Le dinamiche dell’escalation della notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile non sono ancora note.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, 25enne ucciso nella lite "per una ragazza" dal 16enne egiziano

Notizie correlate

Omicidio di Gabriele Vaccaro nel parcheggio a Pavia, 25enne ucciso a coltellate nella lite dopo la serataOmicidio nella notte a Pavia: un ragazzo di 25 anni, Gabriele Vaccaro, è stato ucciso a coltellate al culmine di una lite scoppiata in un parcheggio...

Omicidio a Pavia, fermato un sedicenne: è accusato di aver ucciso con un cacciavite il 25enne Gabriele VaccaroDopo un lungo interrogatorio in Questura un 16enne di origine egiziane è stato fermato con l’accusa di essere il responsabile dell’omicidio di...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un ragazzo di 16 anni: la svolta dopo l’interrogatorio; Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, tre giovani portati in questura: uno è minorenne; Omicidio Gabriele Vaccaro in un parcheggio a Pavia, fermato un 16enne; L'omicidio di Gabriele Vaccaro, dopo una lunga notte di interrogatori fermato un 17enne.

Omicidio Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato 16enne: l'avrebbe colpito al collo nel parcheggio con un cacciaviteFermato un 17enne per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso con un fendente al collo dopo un battibecco in un parcheggio di Pavia ... virgilio.it

Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, tre giovani portati in questura: uno è minorenneDue italiani e un ragazzino di origine egiziana potrebbero avere a che fare con la morte del 25enne ucciso al parcheggio dell’area Cattaneo: al momento non ... laprovinciapavese.gelocal.it

Svolta nel delitto di Pavia. Un 17enne di origini egiziane è accusato dell'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nella notte tra sabato e ieri, nel parcheggio dell'area Ca facebook

Omicidio a Pavia, il killer di Gabriele Vaccaro è un 16enne: l’agguato dopo la lite in un bar e la ferita che non sembrava grave: «Portatemi a casa» x.com